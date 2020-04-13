OPEC ve Rusya tarihin en büyük petrol üretim kesintisini onayladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmeye karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karar göre üretimlerini yüzde 20 azaltacak.

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Salgınının önüne geçmek için alınan önlemler seyahat ve üretimin durmasına yol açarak petrol talebinde keskin daralmaya yol açtı. Daralan taleple birlikte fiyatlar düşerken petrol ihracatçısı ülkelerin bütçeleri ve diğer ülkelere kıyasla daha yüksek maliyetle üretim yapan ABD kaya petrolü endüstrisi zarar gördü.

Dört gün süren görüşmelerin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün durdurulması gerektiğine dair baskıları sonrasında OPEC+ olarak bilinen grup petrol üretiminde mayıs ve haziran aylarında günlük 9.7 milyon varillik kesintiye gitmeyi kabul etti.

OPEC+ içerisinden kaynaklar 1 Mayıs itibariyle küresel bazda bu kesintinin 20 milyon varil yani küresel petrol üretiminin yüzde 20’sine denk geleceğini söyledi. Ancak OPEC’in taslak açıklamasında yer alan bu ifade nihai metinden çıkarıldı.

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OPEC+ kaynakları Brezilya, Kanada, Endonezya, Norveç ve ABD’nin de üretimini kısarak kesintiye 4-5 milyon varil katkıda bulunacağını belirtti.

Ayrıca üç OPEC+ yetkilisi, petrol rezervi tutan ülkelerin birkaç ay içinde günde 3 milyon varil stok alımı yapacağın ifade etti.