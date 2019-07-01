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Yaramazlara biraz batar!

OPEC, petrol vanalarını dokuz ay daha kısacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler, OPEC’in petrol arz kısıntılarını dokuz ay süreyle uzatma konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

OPEC üyesi ülkelerin petrol bakanları bugün Viyana’da bir araya geldi. Yarın da OPEC üyesi olmayan ancak OPEC ile işbirliği yapan Rusya gibi petrol üretici ülkelerle görüşmeler yapılacak.

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CNBC’nin haberine göre, Irak petrol bakanına göre, OPEC dışı petrol üretici ülkelerle petrol arz kısıntılarının uzatılması konusunda herhangi bir güçlük yaşanmasının beklenmediğini açıkladı. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh de, bu konuda herhangi bir problem olmayacağını söyledi. Zanganeh, “Bana göre bunun çok kolay geçecek bir toplantı olacağı açık” dedi.

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