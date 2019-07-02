OPEC+, Mart 2020’ye kadar petrol üretimini kısacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+), üretim kısıntısını Mart 2020’ye kadar uzatma konusunda anlaştı. Rusya’nın da OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntısını 9 ay süreyle uzatma anlaşmasını onayladığı ve anlaşmanın yakında imzalanacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Küresel ekonominin zayıflaması ve ABD üretiminin yükselmesiyle OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler ham petrol fiyatlarını yükseltmek istiyor.

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OPEC ve üye olmayan ancak OPEC ile birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, ABD’de üretimin artmasının yarattığı rekabet nedeniyle fiyatların düşüşünü önlemek için 2017’den bu yana petrol arzını azaltıyor.

OPEC+ ülkelerinin petrol arzını azaltma kararının onaylandığı, Suudi Enerji Bakanı Khalid El Falih tarafından da doğrulandı.

ABD’nin, OPEC üyeleri Venezuela ve İran’a yaptırımları sıkılaştırmasının ardından Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı bu yıl içinde, şu ana kadar yüzde 25’ten daha fazla yükseldi.

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OPEC üyesi ülkeler dün petrol arz kısıntılarını 9 ay süreyle uzatma konusunda anlaşmıştı.

ABD-Çin ticaret anlaşmazlığından dolayı küresel talebin zayıflayacağına dair endişeler, OPEC’in karşılaştığı zorlukları artırdı.

Arz kısıntısındaki anlaşmanın uzatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırabileceği bildiriliyor. Trump, OPEC lideri Suudi Arabistan’ın rakibi İran’la yaşadığı gerilimde ABD askeri desteğini istemesi halinde, daha fazla petrol arzı sağlamasını ve yakıt fiyatlarının düşürmesini talep etti.

Brent ham petrolü varil başına 65 doların hemen altında işlem görüyor.