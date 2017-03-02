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Onursal Başsavcı Kanadoğlu: ‘Hayır’ demek kapsamlı bir direnişin ifadesidir

 

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini belirtip “Hayır demek, evet demekten çok daha kapsamlı bir direnişin ifadesidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

İzmir Barosu’nun anayasa değişikliği bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlediği toplantıda söz alan Kanadoğlu, anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyeceklerin hiçbir açıklaması olmadığını savundu: “Evet denmesi için çeşitli yollar denendi, ‘Hayır’cıların terörist olduğu yolunda bir değerlendirme yaptılar. Baktılar ki tutmuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde türban olayını getirdiler. O da yetmeyince ‘Karargah rahatsız’ lafıyla TSK içerisine siyaset sokuluyor biçiminde bir olay ortaya atıldı.”

Referandumda ‘Evet’ çıkması halinde ortaya çıkacak rejimin adının ‘patronlu başkanlık sistemi’ olacağını da öne süren Kanadoğlu, başkanlık sisteminin sadece ABD’de başarılı olduğunu da belirtti: “Yedi sene önceki anayasa değişikliğinde ‘Zehirli hapı yutmayın’ dedim. İzmir yutmadı ama Türkiye olarak yuttuk ve bugünlere geldik. Tatlı maddeyle sarılmış içi zehir dolu o hap Türkiye’ye 7 senelik bir sıkıntı getirdi. O anayasa değişikliğinin iki hedefi vardı, biri HSYK, diğeri Anayasa Mahkemesi. HSYK’yı o tarihte işbirliği yaptıkları ve sonrada terör örgütü haline dönüşen o toplumun eline bıraktı. Anayasa Mahkemesi’ni bir siyasi partinin koruyucusu haline getirdi.”

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