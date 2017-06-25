Onur Yürüyüşü’ne izin yok: İki kişi gözaltında

İstanbul Valiliği’nin yasakladığı Onur Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi polis ablukasında. Şimdiye dek iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasındaydı. Haftanın kapanışının ise bugün İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki Onur Yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu.

Ancak valilik yürüyüşe izin vermemişti. Düzenleyici komite ise toplanmakta kararlı olduklarını bildirmişti.

Polis her yerde

Yürüyüşe dakikalar kala polis caddeye çıkan birçok sokağı kapattı. Caddeye çıkan sokak başlarında çok sayıda polis beklerken, TOMA’lar da hazır bekletiliyor.

Öğüt Sokak’taki Dora Rengin kafede bir araya gelen yurttaşların oturduğu masalar ‘kaldırım işgali’ gerekçesiyle kaldırıldı.

Kimi noktalarda gökkuşağı sembolü taşıyanların geçişine izin verilmiyor. #Yürüyoruz #Pride2017 — LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 25, 2017

Komitenin bildirdiğine göre meydandaki metro çıkışı, Sadri Alışık Sokak ve çevresi, Mis Sokak ve caddenin çeşitli noktalarında kontrollü geçiş sağlandı.

İki gözaltı

Polis meydanda bir Alperen Ocakları üyesini alıp biraz ileri götürdükten sonra başını okşayıp bıraktı. — LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 25, 2017

Yürüyüş için caddenin meydan girişinde bulunan Fransız Kültür Merkezi’ne toplanmak isteyenlere izin verilmiyor.

Komitenin bildirdiğine göre cadde girişinde iki kişi gözaltına alındı.