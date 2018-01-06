Onur Ünlü projesi: BluTV dizisi ‘Dudullu Postası’ndan ilk fragman

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Online film ve dizi platformu BluTV’nin yeni dizisi ‘Dudullu Postası’ndan ilk fragman yayınlandı.

‘Leyla ile Mecnun’, ‘Ben de Özledim’, ‘Beş Kardeş’, ‘Görünmez Adam’ gibi dizilerle ‘Polis’, ‘Güneşin Oğlu’, ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ ve ‘İtirazım Var’ filmlerinin yönetmeni Onur Ünlü’nün yeni projesi ‘Dudullu Postası’nın çok yakında BluTV’de seyirciyle buluşacağı açıklandı.

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Penguen çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı ‘Dudullu Postası’ karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan projede oyuncular Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor.

‘Dudullu Postası’nın kendi ifadeleriyle hikayesi şöyle: “Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ı bulmaya çalışır.”