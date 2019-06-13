Onur Haftası’nın gündemi de kriz: Bu yılın teması ‘Ekonomi Ne Ayol?’

27’nci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın gündemi de ekonomik kriz oldu. Onur Haftası’nı düzenleyen komite yaptığı yazılı açıklamayla bu yılki etkinliklerin temasını açıkladı: ‘Ekonomi Ne Ayol?’

Fotoğraf: Reuters

24-30 Haziran 2019 tarihlerindeki 27’nci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’na ilişkin Onur Haftası Komitesi tarafından yapılan açıklamada ekonomik krizin Türkiye’de yaşayan herkesi etkilediği ve bu durumdan payını en çok alanların LGBTİ+ bireylerin olduğu vurgulandı.

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İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Facebook sayfasından paylaşılan açıklamada şöyle dendi:

Fotoğraf: DHA

“LGBTİ+’ların birbirine yükselmesinden daha hızlı yükselen döviz karşısında eriyen Türk Lirası ve giderek kötüleşen Türkiye ekonomisi, 7’den 70’e Türkiye’de yaşayan herkesi etkiliyor. Bu durumdan da payını en çok alan LGBTİ+lar oluyor. Beldelerimizin* eridiği, piyasalardaki dalgalanmaların ruh halimizi sarstığı bu günlerde, 24-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın temasını açıklıyoruz: EKONOMİ NE AYOL?

Bakın burası çok önemli: LGBTİ+’lar için bugün yaşanan kriz yeni değil! Bizler yıllardır giremediğimiz işlerde, okuyamadığımız okullarda, yaşayamadığımız evlerde, güvencesiz hayatlarımızda bu krizi her saniye durmaksızın deneyimliyoruz. Bugün kimlik ayırt etmeksizin herkesi mağdur eden bu krizin ekonomik olduğu kadar aynı zamanda politik olduğunu, kendi hayatlarımızdan biliyoruz. Yaşamımızı sürdürmek için televizyonlardan açıklanan ekonomi paketlerinden medet umamayacağımızın farkındayız. Tam da bu noktada ayakta durabilmek için, nelere ihtiyacımız olduğunu konuşmak için soruyoruz: Ekonomi ne ayol?”

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Krizin çalışma hayatını herkes için zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada LGBTİ+ bireyler açısından bu krizin kendilerine yönelen fobiyle daha da derinleşmekte olduğu belirtildi.