Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Onur Haftası’nda metrodaki ‘renk dönüşümü’ne belediyeden açıklama: Yolcular istedi


İstanbul’da Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hattının gökkuşağı renkli ışıklandırması ‘Onur Haftası’nda ‘tek renge’ düşürüldü.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında.

Levent-Hisarüstü hattı 2015 yılında açılmıştı. İstasyonun ışıklandırması o günden bu yana gökkuşağı renklerindeydi.

Karara tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, büyükşehir belediyesinin ‘Beyaz Masa’ birimine durumu şikayet etti.

Renkli ışıklandırmanın neden kaldırıldığını sorusuna, belediyeden “Yolcuların talebi” yanıtı geldi.

Kulüp, aldığı cevap üzerine Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı: “İBB Beyaz Masa, yolcu sıfatıyla yaptığımız şikayetlerimize verdiği cevaplarda ‘yolcuların isteği’ üzerine böyle bir şey yapıldığını söylemekle yetindi. Ancak bu yolcular kimlerdir buna bir cevap vermedi. İBB’ye soruyoruz, hangi sıfatlara sahip yolcular diğerlerinden üstündür? Metro istasyonlarının eski renkli haline dönmesini talep eden yolculara nasıl ‘Yolcular istedi tek renk oldu’ diye cevap verilebilir? Renkli istasyon isteyenler YOLCUNUZ değil midir, yolcularınız arasında nasıl bir hiyerarşi gözetilmektedir? İBB’nin tavrını Onur Haftası’na ve dolayısıyla LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemlerinin ve hedef göstermelerin bir sonucu olarak görüyoruz. Kamuoyuna duyurulur.”

LGBTİ bireylerden Alperenler ve İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusu

Alperen Ocakları’ndan LGBTİ’lere yine tehdit: Kapitalist, komünist güçlerin projesi

‘Onur haftası’ tweet’ini sildiren belediye başkanına tepki: Hayal kırıklığı

Beşiktaş belediye başkanı, ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ tweet’ini sildirdi, sonra da özür diledi

‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’: Beşiktaş belediyesi binasına gökkuşağı bayrağı astı

SON HABERLER

Akşam Postası / 22 Haziran 2017

1- Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı ziyaret eden Ankara Barosu, Gülmen’in sağlık durumu nedeniyle görüşe gelemediğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...