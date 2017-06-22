‘Onur Haftası’nda metrodaki ‘renk dönüşümü’ne belediyeden açıklama: Yolcular istedi

İstanbul’da Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hattının gökkuşağı renkli ışıklandırması ‘Onur Haftası’nda ‘tek renge’ düşürüldü.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında.

Levent-Hisarüstü hattı 2015 yılında açılmıştı. İstasyonun ışıklandırması o günden bu yana gökkuşağı renklerindeydi.

Karara tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, büyükşehir belediyesinin ‘Beyaz Masa’ birimine durumu şikayet etti.

Renkli ışıklandırmanın neden kaldırıldığını sorusuna, belediyeden “Yolcuların talebi” yanıtı geldi.

Kulüp, aldığı cevap üzerine Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı: “İBB Beyaz Masa, yolcu sıfatıyla yaptığımız şikayetlerimize verdiği cevaplarda ‘yolcuların isteği’ üzerine böyle bir şey yapıldığını söylemekle yetindi. Ancak bu yolcular kimlerdir buna bir cevap vermedi. İBB’ye soruyoruz, hangi sıfatlara sahip yolcular diğerlerinden üstündür? Metro istasyonlarının eski renkli haline dönmesini talep eden yolculara nasıl ‘Yolcular istedi tek renk oldu’ diye cevap verilebilir? Renkli istasyon isteyenler YOLCUNUZ değil midir, yolcularınız arasında nasıl bir hiyerarşi gözetilmektedir? İBB’nin tavrını Onur Haftası’na ve dolayısıyla LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemlerinin ve hedef göstermelerin bir sonucu olarak görüyoruz. Kamuoyuna duyurulur.”