‘Onur haftası’ tweet’ini sildiren belediye başkanına tepki: Hayal kırıklığı

Beşiktaş belediyesinin ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ diyerek gökkuşağı bayrağını paylaştığı tweet’ini sildiren başkanına tepki var.

Belediye, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için binasına astığı gökkuşağı bayrağını ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ diyerek Twitter’dan paylaşmıştı. Ancak paylaşım saatler sonra silinmişti.

Belediye başkanı Murat Hazinedar da tweet’in bilgisi dışında paylaşıldığını belirterek özür dilemişti: “Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz.”

‘Desteklemiştik’

Yazılı açıklama yapan Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), altı yıldır LGBTİ’lere yönelik siyasal katılım çalışmaları kapsamında belediye hizmetlerinin ayrımcılıktan arındırılmasına uğraştıklarını bildirdi.

Üç yıl önceki yerel seçimde il, ilçe meclisi ve belediye başkanı adaylarıyla ‘LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ imzalandığını aktaran dernek, farklı partilerden LGBTİ adayları desteklediklerini kaydetti.

Protokole Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da imza atmıştı.

SPoD, şunları kaydetti: “Yerel seçim kampanyamızın sonucunda pek çok insan hakları savunucusunun ve LGBTİ+ hareketinin farklı bileşenlerinin desteğiyle Sedef Çakmak arkadaşımızın Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi’ne seçilebilmesini sağlayacak toplumsal desteğe ulaştık. Sedef Çakmak’ın Beşiktaş Belediyesi’ne girmesiyle Beşiktaş Belediyesi LGBTİ+ haklarıyla ilgili hızlı bir farkındalık yaşadı.”

‘Hayal kırıklığı’

Sözü Hazinedar’ın açıklamalarına getiren dernek, onur haftasını hatırlatarak şunları ifade etti: “LGBTİ+ların insanlık onurlarını savundukları LGBTİ+ Onur Haftası’nı tüm coşkumuzla kutladığımız bu günlerde, belediyelerden de bu minvalde paylaşımlar beklerken, belediye bünyesinde LGBTİ+ hakları ile ilgili kafa karışıklıklarının devam ettiğini görmek bizleri kaygılandırıyor. 19 Haziran Pazartesi akşamı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın belediyenin Twitter hesabından atılan bir tweet’in kendi görüşünü yansıtmadığına dair yaptığı bir açıklamasında ‘Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize sebep olamaz inancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir’ açıklaması LGBTİ+ toplumunda ciddi bir hayal kırıklığına sebep oldu.”

‘LGBTİ’ler de vergi veriyor’

Yerel yönetimlerin LGBTİ’lerin ihtiyaç ve taleplerine yanıt verme yönünde dönüşmeleri ve demokratikleşmeleri konusunda daha çok çalışılması gerektiği kaydedilen açıklamada şöyle devam edildi: “Bununla beraber, hem bütün belediyelere, hem de belediyeleri baskı altında tutmak isteyen ve özgürlüklere tahammülü olmayan kesimlere tekrar ifade etmek istiyoruz ki, ‘eşcinsellik’ ya da herhangi bir cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim bahsedildiği gibi ‘teşvik’le çoğaltılamadığı gibi baskı ile de azaltılamaz. LGBTİ+ yönelimler ve kimlikler daha sağlıklı ve kapsayıcı bir toplum için sadece özgürleştirebilirler ve böylelikle kendilerini gizlemekten ve baskıdan kurtarabilirler. Yerel ve merkezi yönetimler nezdinde uygulanan politikalar ise ancak ve ancak toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve taleplerine yanıt vererek kapsayıcı, demokratik ve adil olabilirler. Belediyelere yönelik dile getirdiğimiz talep ve beklentilerimiz LGBTİ+ kimliklerin ayrımcılık ve şiddete uğramaması ve hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmaları için adalet arayışının desteklenmesi ile ilgilidir.”

Dernek LGBTİ’lerin de vergi ödediğini, belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ayrımcılık yapmadan hizmet almaları gerektiğini aktardı.