Onur Baştürk: Tüm bunlar ünlüsüyle ünsüzüyle ilişki yönetememe halimizin koca bir resmi mi acaba?

Sıla da Okan Can Yantır’la flört etmiş olabilir.

Hatta Ahmet Kural da ismini bilmediğimiz bir başkasıyla.

Bu sebepler ya da başka sebeplerle.

Ne olmuş yani?

Aylar sonra tekrar bir araya gelindiğinde taraflardan birinin dönüp dönüp kendi içinde “Sonsuz şüphe” diye devam filmi çekmesinin, en sonunda delirmenin şuursuzluğuna kılıf olabilir mi o yaşandı bitti flört?

Olamaz…

Bir yandan ilk ayrılıkla yeniden birleşme dönemi arasında kalan o flört öznesine, yani Okan Can’a da yazık.

Düşünsenize adınız durmadan davada geçiyor, manasız bir şekilde gündem kuyusuna sürükleniyorsunuz.

Hani Yantır da bir dava açsa yeridir, adımı kullanmayın yetti artık diye.

Bir yandan tüm bunlar ünlüsüyle ünsüzüyle ilişki yönetememe halimizin koca bir resmi mi acaba?

Onur Baştürk’ün yazısı