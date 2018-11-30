Onur Baştürk: Şeymagiller mesajı aldı

Şeyma Subaşı şimdiki Türkiye’nin bir sembolü, kolay kolay gündemden düşmez.

Zaten son gizli Da Vinci mesajını vücuduna kazıttığı İngilizce dövmeyle, tam da Miami güneşi 25 dereceyken verdi Şeyma, “Yapabileceğine inandı ve yaptı” cümlesiyle…

Çünkü Şeyma artık bir sembol. Şeyma artık bir mesaj. Ne derse o.

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İstediği her şeyi yapması, yapabilmesi, boşandığının ertesi günü Miami’lere uçup arkadaşlarıyla alışveriş yapması Şeymagiller’i içten içe özendiriyor, kurtlandırıyor, travmalandırıyor aslında: “Benim eksiğim ne? Ben de yapabilirim!”

Onur Baştürk’ün yazısı