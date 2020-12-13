Onur Baştürk: Meğer kalabalıklar içinde yalnız olmak konforluymuş

Şimdi ikinci karantina dönemindeyiz.

Duygular daha değişik. Stresler daha değişken.

Yine sordum yalnız yaşayanlara.

Biri şöyle dedi:

“Valla akşama kadar yoğun bir şekilde bilgisayar başında çalışıyorum.

Akşam olunca da pert haldeyim. Yorgunluktan yalnızlığım filan aklıma gelmiyor.”

Bir başkası böyle:

“Hafta sonu tek başıma dizi maratonu yapmaktan da, kendimi oyalayacak bir şey bulmaktan da sıkıldım.

Kesin bilgi, birine ihtiyacım var!”

Ben ne mi düşünüyorum?

Evet, ilk karantinada dinlenmiştim.

Yalnızlık iyi gelmişti.

Hatta “Sosyalleşmemek ne güzelmiş!” diye düşünmüştüm.

Ama şimdi farklı.

Canım sosyalleşmek istiyor!

Eh, o da yok.

Meğer kalabalıklar içinde yalnız olmak konforluymuş.

Kalabalıksız yalnızlık pek konforsuz, yer yer ve orta şiddette can sıkıcıymış.

Durum böyle.

Üçüncü karantina da gelirse bakalım ne hissedeceğim?

Onur Baştürk’ün yazısı