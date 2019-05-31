Onur Baştürk: ‘Makyajsız Hadise’lere alışma zamanı

Hadise, Ulus’un 25 yıllık ünlü mekanı Sunset’e yemeğe gidiyor.

Çıkışta medya tarafından görüntüleniyor.

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Üzerinde bir tişört, siyah jean ceket ve uzun tütü etek…

‘Spor şık’ dediklerinden bir tarz. Gayet genç ve enerjik.

Kendi kimliğini yansıtıyor, daha ne olsun?

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Ama Hadise’nin en çok bu ünlü mekana sıfır makyaj gitmesi hadise oluyor.

Gerçekten garip.

Lakin Hadise gibi makyajsız ve spor şık bir tarzda mekanlara giden kadınlara alışık olmamamızın sebebi, yine kadınların kendisi!

Çünkü popüler mekanların hiçbirinde geceleri makyajsız kadın göremezsiniz.

Dahası bu ünlü mekanların hepsinde kadınların çoğu “düğüne gider gibi” giyinir.

Yani durumu biraz abartırlar.

Bu yüzden olsa gerek, fi tarihinde Sidney’de şık bir restorana gittiğimde kadınların kıyafetleri bana da ilk başta “özensiz” gelmişti.

Oysa özensiz değillerdi, ‘çabasız bir şıklık’ içindelerdi, o kadar.

Biz kadınıyla erkeğiyle dışarı çıkarken süslenip püslenmeyi seviyoruz.

Onur Baştürk’ün yazısı