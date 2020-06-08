Onur Baştürk: ‘Erkek yerini bilsin’ akımı büyük farkındalık yarattı

Her şey, Gaye’nin bir twitter kullanıcısının “Kocam isterse çalışabilir” tweet’ini görmesiyle başlıyor. Bu esprili tweet üstüne Gaye, onun deyimiyle el artırıyor ve şöyle yazıyor: “Erkek şort giyiyorsa aranıyordur.”

Sonrası çığ gibi. Tüm kadınlar, hatta erkeklerin de sahiplenmesiyle birbirinden yaratıcı cümleler yazılmaya başladı Twitter’da.Cinsiyetçi dilin ters yüz edilmesiyle ortaya hem kara mizah çıktı hem de beklemediğimiz bir yerden düşünmeye zorlandık.

Gaye Su Akyol’un öncülük ettiği ‘Erkek yerini bilsin’ akımı da eminim büyük bir farkındalık yarattı. Bu tür zeki işlere her zamankinden çok ihtiyaç var.

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Onur Baştürk’ün yazısı