‘Onunla başa çıkamam’: Jakuzi, ‘berber koltuğu esintili’ yeni videosu ‘Bir Düşmanım Var’ı yayınladı

Alternatif müzik sahnesine deneysel tınılarla yepyeni bir soluk getiren Jakuzi, ilk albümleri ‘Fantezi Müzik’in yeni videosu ‘Bir Düşmanım Var’ı yayınladı.
Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in bir araya gelmesinin ardından Can Kalyoncu’nun da ekibe dahil olmasıyla son şeklini alan Jakuzi, geçen yıl yayınladıkları ‘Fantezi Müzik’in ilk videosunu ‘Koca Bir Saçmalık’ şarkısına çekmişti.
Jakuzi üyesi Taner Yücel’in yönetmenliğini yaptığı ‘Bir Düşmanım Var’ın videosunda vokal Soyocak’ın berber koltuğunda traş olurken görmemizin ardından görüntüler ‘bambaşka bir boyuta’ evriliyor.