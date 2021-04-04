OnlyFans, kurucusunu porno imparatoru yaptı

OnlyFans belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir kapısı yaratırken bir yandan da kurucusunu ‘porno imparatoru‘ yaptı.

Fotoğraf: Telegraph

OnlyFans bu yıl salgının da etkisiyle yüzde 400 artan harcamalarla 1 milyar dolar gelir elde etme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Bu yeni nesil gelir modelinin kurucusu Tim Stokely, Britanya’daki Anglia Ruskin Üniversitesi’nde gayrimenkul üzerine eğitim almış bir girişimci.

2016’da porno imparatorluğunun temelini atmadan önce beş iş girişimi daha olmuş.

İlk girişimcilik denemesini henüz öğrenciyken hayata geçiren Stokley, bir İngiliz klasiği balık patates teslimatı yaparak iş dünyasına adım atmış.

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Mezun olduktan sonra bugünkü iş modeline yakın bir iş kurmuş: Müşterilere amatör modeller tarafından video ve fotoğraf sağlanan online fetiş hizmetleri.

2018’de porno sektörünün en büyük sohbet sitelerinden MyFreeCams’in kurucusu Leo Radvinsky’den gelen bir e-postayla hem OnlyFans’in hem de Stokely’nin kaderi değişmiş.

Şirketin yüzde 75’i karşılığında Radvinsky, OnlyFans’i küresel bir markaya dönüştürecek sermaye ve deneyimi masaya koymuş.

OnlyFans’i yaratan, bu iki adam gibi görünse de asıl iş içerik yaratıcısı kadınlarda. Başka bir deyişle, adından da anlaşılacağı üzere içerik karşılığında para ödemeye hazır müşteriler ve hayranlık duyuyan kadınlar.

İçerik yaratıcıları OnlyFans’i adil pay sağladığı için sevdiğini söylüyor. Disney yıldızı olarak ünlenen oyuncu Bella Thorne geçen yıl OnlyFans’e girdiğinde ‘hayranlarına‘ 200 dolar karşılığında çıplak fotoğraf göndererek bir rekora imza attı. Thorne bir günde 1 milyon dolar kazandı.

OnlyFans yalnızca ünlülerin para kazandığı bir platform değil. ‘Sıradan’ insanlar da gayet iyi paralar kazanıyor. Örneğin 23 yaşındaki Jasmine Rice Mart 2020’de platforma katıldıktan sonra ayda 35 bin dolar kazanmaya başladı. 32 yaşındaki Gracey Kay kuaför olarak kazandığı yıllık 18 bin setirlini OnlyFans’de ikiye katladı.

Yetişkin eğlence sektörüyle bu bağı Stokely’nin ‘dijital pezevenk‘ olarak anılmasına yol açtı. 20’li yaşlarda İbiza kulüplerinde kum saati vücutlu kadınlarla fotoğrafları da bu imajını destekledi.

Ancak bu lakabı doğru bulmuyor. Bütün yetişkin hizmet sektörünün eskiden anlatıldığı gibi sömürü olarak görülmesine karşı: “300’den fazla içerik yaratıcısı 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Bu bir başarı öyküsüdür. Biz yetişkin eğlence sektörünün de ötesine geçtik, yaratıcı ekonomi olma yolundayız.”

Bir yandan şirketiyle ilgili vergi denetimi sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da platforma katılan müzisyenler, sporcularla çeşitlilik yaratma peşinde koşan Stokely şimdi 400 çalışanı olan bir imparatorluğun başında.

Yakın gelecek için planıysa arkadaşlarıyla açık havada bira içmek: “Alkol ve D vitamini karşımını dört gözle bekliyorum.”