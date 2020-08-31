Online Satranç Olimpiyatı’nın finalinde internet kesildi

Salgın nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenen Satranç Olimpiyatı’nın finali sırasında, Hindistan’da internet kesilince hem Rusya hem Hindistan şampiyon ilan edildi.

Fotoğraf: BBC

İlk kez düzenlenen Online Satranç Olimpiyatı’nda, finalde Ruslarla karşılaşan iki Hintli oyuncunun interneti kesildi.

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Hindistan, oyuncuların, süre açısından cezalı konumuna düşmesine itiraz etti. Kesintinin, beklenmedik ve engellenemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Bunun üzerine, Uluslararası Satranç Federasyonu Başkanı Arkadiy Dvorkoviç şu açıklamayı yaptı: “Olimpiyat, küresel internet kesintisinden etkilendi. Aralarında Hindistan’ın da bulunduğu birçok ülke etkilendi. Maçın sonucu henüz belirsizken Hindistan’ın iki oyuncusunun internet bağlantısı koptu.“

Kesinti nedeniyle iki ülke oyuncularına da altın madalya verilerek Rusya ve Hindistan’ın şampiyon ilan edilmesini kararlaştırıldığını söyleyen Dvorkoviç, bu kararın federasyonun itiraz kurulu tarafından, ‘fikir birliğiyle’ alınmadığının altını çizdi.

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Temmuz ayında başlayan, Türkiye’nin de yer aldığı organizasyona 160’ı aşkın ülke katıldı.

Ermenistan, geçen cuma günü bir oyuncusunun çeyrek final maçında internet bağlantısının kesildiğini ve hamle süresi dolduğu gerekçesiyle maçı kaybettiğini açıklayarak sonuca itiraz etmişti. İtirazı reddedilen Ermenistan protesto amaçlı turnuvadan çekilmişti.

Satranç Olimpiyatı’nın 44’üncüsünün bu ay içinde Rusya’da düzenlenmesi planlanıyordu. Organizasyon Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.