Online kına gecesi düzenlediler; ‘gerçek’ sananlar polise ihbar etti

İzmirli Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz’ün (38) nikahı salgın nedeniyle iptal oldu. İstanbul’da yaşayan ve yarın, Ataköy’de, sadece şahitlerin katılacağı bir nikahla evlenecek çift, aile ve arkadaşlarının katılımıyla sanal ortamda kına gecesi düzenledi. Ancak ‘gerçek’ kına gecesi düzenlendiğini sanan birileri polise ihbar etti. Polis, baskın düzenledi.

Fotoğraf: DHA

Online kına gecesinde gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları ise mumları yakarak ‘Yüksek Yüksek Tepelere’ türküsünü söyledi.

Reklam

Online eğlence sırasında kapı çalındı. ‘Toplu eğlence’ şikayeti üzerine polisler gelmişti. Çok şaşırdığını belirten Gürkan şunları söyledi: “Biz bilgisayardan sesimizi zor duyuyorduk. Nasıl böyle bir şikayet geldi anlamadım. Polisler gürültü yapmamamız konusunda uyardı ve herhangi bir işlem yapmadan gittiler. Çünkü onlar kapıyı çaldığında da herhangi bir ses yoktu. Bu da geceye dair komik bir anı olarak kaldı. O sırada evde bir arkadaşım dışında kimse yoktu.“

Online kına gecesine Almanya, İsviçre, Bodrum, Adana, Bursa, Ankara ve İstanbul’dan katılım olduğunu anlatan Gürkan şöyle devam etti: “Biz İstanbul’da yalnız kaldık. Ailemizden hiç kimse yok. Normalde nikahımız İzmir Karşıyaka’daydı ama bize nikahımıza gitmemize izin verilmedi. İzin belgemizi getirttik. Onunla işlem yaptırdık, yarın nikahımız var. Annem Ankara’da, Mutlu’nun annesi Adana’da babam İzmir’de ve Mutlu’nun abisi Mersin’den katıldı. Herkes aynı anda mum yaktı. Çok güzel bir görüntü oldu. Bir yandan güldüm bir yandan ağladım. Normalde nikah davetiyelerinde, ‘Aramızda olmanızdan mutluluk duyarız’ denir. Biz, ‘Evde ve sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Lütfen evde kalın ve bizi online izleyin’ notuyla davetiyemizi ulaştırdık.”

İşletme mühendisi Gürkan ve tekstil mühendisi Toksöz’ün yarınki nikahı sosyal medyadan yayınlanacak.