Online duruşmada avukatın filtreyle imtihanı: Buradayım yargıç, ben kedi değilim

ABD’de görüntülü konuşma uygulaması Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında kedi filtresini kapatamayan avukat zor anlar yaşadı: “Buradayım sayın yargıç, ben kedi değilim.”

Teksas’ta online olarak görülen bir dava sırasında duruşmaya katılan avukat yüzünde filtreyle belirince yargıç Roy B. Ferguson bir kediyle konuşmak zorunda kaldı.

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Avukat Rod Ponton’a Zoom ayarlarını kontrol etmesini tavsiye eden yargıç kibarca “Sanırım filtre açık” dedi

Bu esnada bir süre endişeli gözlerle aşağı, sağa sola bakan kedi yavrusu konuşmaya başladı: “Beni duyabiliyor musunuz sayın yargıç, buradayım, ben kedi değilim. Asistanım yanımda kapatmaya çalışıyor”

Yargıç durumun farkında olduğunu belirterek nasıl kapatılacağıyla ilgili avukatı yönlendirdi.

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Ponton kedinin kendisiyle empati kurduğunu belirterek “O da benim gibi olanlara üzgündü” dedi.

Yargıç Judge Roy Ferguson bu anları “Eğer bilgisayarınızı kullanan bir çocuk varsa duruşmaya katılmadan önce Zoom video ayarlarından bütün filtrelerin kapalı olduğuna emin olun” notuyla paylaştı.