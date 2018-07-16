‘Onları cezaevinde asacağız’ diyen Peker vatandaşlık görevini yapmış!

Sedat Peker’in, 15 Temmuz’un yıldönümünde Üsküdar’da sarfettiği “Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine” sözleri nedeniyle yargılanıp beraat ettiği davanın gerekçeli kararı yazıldı.

Peker’in beraat kararının gerekçsinde şöyle dendi: “Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Peker’in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Üsküdar’da düzenlenen ‘şehitleri anma programı’nda yaptığı konuşma nedeniyle ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan altı aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Peker anmadaki konuşmasında şu sözleri sarfetmişti: “Cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.”

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Hakim Volkan Çetinkaya, Peker’e verdiği beraate ilişkin gerekçeli kararını yazdı.

Çetinkaya, Peker’in, konuşmasını 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını hatırlattarak şu yorumu yaptı: “Sanık ile müdafiinin savunmaları, konuşmanın yapıldığı tarihin darbe teşebbüsünün yıldönümü olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları olduğu, sanığın sözlerinden genel olarak devlet ve hükümete karşı yeni bir darbe girişiminde ya da eylemde bulunulması halinde milletin aynı şekilde ve daha şiddetli olarak karşılık vereceği anlamının çıktığı, bu sözlerin de herhangi bir suç oluşturmadığı, zira ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”