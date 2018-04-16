‘Ayırdık’ iddiasına yanıt: Rusya ile ilişkimiz Macron’un ayıracağı kadar zayıf değil

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un ‘Türkiye ile Rusya’yı ayırdık” yolundaki açıklamasına, “Rusya ile ilişkilerimiz Fransa cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil” diye yanıt verdi.

Macron, Suriye’ye ABD ve Britanya’yla birlikte düzenledikleri hava saldırısına Türkiye’nin son dönemde sıkı ilişkiler yürüttüğü Rusya ile çelişecek biçimde destek vermesi için, “Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık” demişti.

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‘İşbirliği var diye tavrımızdan vazgeçmeyiz’

Çavuşoğlu Macron’un sözlerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Bu süreçte de iki ülkeyle (Rusya ve İran) rejim (Esad yönetimi) konusunda farklı düşündük. Farklı düşündük diye diğer alanlardaki işbirliğimizi sonlandırmayız. O konuda işbirliği var diye de rejim konusundaki ilkeli tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak zorundayız.”

Beyaz Saray’ın Macron’u yalanlaması

“Birçok Avrupalı dostumuz maalesef popülizmi tercih ediyor” diyen Çavuşoğlu Macron’un “Trump’ı Suriye’de kalmaya ikna ettik” yönündeki sözlerinin de Beyaz Saray tarafından yalanlandığını hatırlattı.

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‘Üçlü zirveye alınmayınca böyle konuştu’ iması

Çavuşoğlu ayrıca Macron’un bu tavrına gerekçe olarak da şunları anlattı: “Ankara’da üçlü zirve (Türkiye-Rusya-İran) yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin’i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeliyiz.”