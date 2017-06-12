‘Öngöremediğimiz kadar kötü’: BES’ten ayrılanların oranı yüzde 52

45 yaş altı çalışanlar için zorunlu kılınan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) yüzde 52 oranında çıkış olduğu belirtildi.

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilmişti.

Ancak BES’e ilginin ne düzeyde olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyordu.

NTV’ye konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şimdiye dek 5.6 milyon kişinin BES’e konulduğunu ancak 2.6 milyonunun sistemden ayrıldığını kaydederek, “Bu yüzde 52 gibi çok yüksek bir orana tekabül ediyor ve öngörmediğimiz kadar kötü bizim için” dedi.

‘Yeterince başarılı değil’

Dünyadaki uygulamalara göre sistemin ‘yeterince başarılı’ olmadığını ve gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek şöyle devam etti: “Yüzde 52’nin yüzde 25’i gönülllü BES’te vardı ve ikisinde de olamayacağına çıkış oldu ve buna göre cayma oranı yüzde 38. Bu son derece yüksek bir rakam. Sonuç olarak cayma oranı yüksek ve tasarımda eksiklik var mı ona bakacağız. Farkındalık için çaba göstermemiz lazım.”