Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öner Yağcı: Birlikte büyütülen düşlerin kültürü Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri, Manifesto’nun ilk cümlesi “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor” gibi bir ruhtur. 
Doğu’nun mazlum uluslarının kurtuluş umudunun, insanlaşma, özgürleşme düşlerinin gerçekleştirilmesi için cesurca atılan adımların kültürüdür, ruhudur. 
Bencilliğin olmadığı, özverinin kitabının yazıldığı, hep birlikte büyütülen düşlerin müthiş adımlarının kültürüdür. 
Bu kültür, “topraktan öğrenip kitapsızbilenler”in ufuklarına gökkuşağı yaratmasıdır. 
Bu kültür, gökyüzünü fethetme ve “gerçekçi olup olanaksızı isteme” yürekliliğini bir imeceye, kültüre dönüştürmesidir. 

Öner Yağcı’nın yazısı

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