Önderoğlu: Tutuklu gazeteci sayılarında uzlaşılamıyor, bu rahatsızlık verici

Avam Kamarası’nda Türkiye ile ilgili düzenlenen toplantıya katılmak üzere İngiltere’de bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Tartışmanın tutuklu gazetecilerin sayısında uzlaşılamıyormuş gibi yapılması rahatsız edici” dedi.

BBC Türkçe’ye bir mülakat veren Önderoğlu, OHAL’den sonra gazetecilerin bir yıl gibi sürelerde ağır tecrit şartlarında kalmak zorunda olduklarını belirterek, avukat, aile ziyareti sınırlamaları ve mektup yasağı gibi ağır koşullara tabi tutulduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarın, gazetecilerin, mesleklerinden ötürü tutuklanmadıkları yönündeki sözlerini de değerlendiren Önderoğlu şöyle konuştu: “Uluslararası çevrelerde ikna edici bulunmuyor çünkü iktidar çevrelerinin görmezden geldiği sivil toplum hareketi Türkiye’de meslektaşlarıyla sıkı bağlar içerisinde ve araştırma yürüterek bu sonuçlara ulaşıyorlar. Fakat tartışmanın sürekli uluslararası planda sanki rakamda anlaşılamıyormuş gibi yansıması rahatsız edici. Mesele Türkiye’de şu kadar veya bu kadar gazetecinin tutuklu olması değil. Mesele daha köklü bir şekilde hukuk standartlarının kötüye kullanılması.”

Önderoğlu, 24 Haziran’daki seçimlerin ardından gazetecilerin koşullarında bir iyileşme olup olmayacağı yönündeki soruyaysa şu yanıtı verdi: “Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin yer bulması için bir kere yargının ve iktidarın medyaya yönelik hukuka aykırı müdahalelerinin son bulması, hatalardan dönülmesi gerekecek. Türkiye’de gazetecilik alanının meşru görülmesi ve hakkının teslim edilmesi ise iktidarın toplumu kutuplaştıcı siyasetten geri çekilmesine bağlı olacak. Eğer iktidar uzlaşıcı sosyal politikalara tekrardan yönelirse, ne yazık ki çok fazla ihtimal veremiyorum şu anda, o zaman sivil toplum da, gazetecilik alanı da rahatlamaya girmiş olur.”