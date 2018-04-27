Öncü gösterge: Türk-İş’e göre açlık sınırı 1680, yoksulluk sınırı 5 bin 473 lira

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), dört kişilik ailenin açlık sınırının 1680, yoksulluk sınırının ise 5 bin 473 lira olduğunu açıkladı.

TÜRK-İŞ’in nisan ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1680 lira.

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Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 5 bin 473 lira.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 73 lira olarak hesaplandı.

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Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1.06, 12 aylık artış ise yüzde 10.69 olarak açıklandı.