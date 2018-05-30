Öncü gösterge: Ekonomik güven endeksi 14 ayın en düşüğünde

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.9 düşüşle 98.3’ten 93.5’e geriledi. Güven endeksi böylece yılbaşından bugüne her ay gerileyerek 14 ayın en düşüğüne geldi.

Ekonomide geçen yılki güçlü seyir ve kurda görülen gerilemeye paralel endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini almıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeks ocak ayındaki sert artışın ardından takip eden dört ayda da geriledi ve Şubat 2017’den beri en düşük seviyeye geldi.

Endeks Temmuz 2017’de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017’de ise 2012’den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı. Sonrasında düşüş eğilimine geçen endeks 2017 yılını 95.3 seviyesinde bitirdi.

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TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim yani imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.