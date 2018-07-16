Öncelik belli: Emekli vekil maaşına zam, olamayanların sigorta primini Meclis’ten

Emekli milletvekillerinin maaşlarına 708 lira zam yapıldı. Emeklilik hakkı elde edemeden milletvekilliği süresi dolanların sigorta primini de dört yıl süreyle TBMM ödeyecek.

Sözcü’den Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 203. maddesiyle kanuna ek yapıldı, bazı maddeleri değiştirildi. Böylece emekli milletvekili aylıklarında 708 lira artış yapıldı.

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Aynı düzenleme kapsamında; emeklik hakkı elde edemeden süresi dolan eski milletvekillerinin Sosyal Güvenlik primlerinin (sigortalı payı dahil) dört yıl süreyle TBMM tarafından ödenmesi de kabul edildi.

Erken seçim kararıyla, iki yıl daha milletvekilliği yapmayı planlayan 169 vekil, hem maaş hem de emeklilik şansını kaybetmişti.

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Bunlardan 93’ü AKP, 36’sı CHP, 35’i HDP, 5’i ise MHP’li.