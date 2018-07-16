Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öncelik belli: Emekli vekil maaşına zam, olamayanların sigorta primini Meclis’ten

 

Emekli milletvekillerinin maaşlarına 708 lira zam yapıldı. Emeklilik hakkı elde edemeden milletvekilliği süresi dolanların sigorta primini de dört yıl süreyle TBMM ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 203. maddesiyle kanuna ek yapıldı, bazı maddeleri değiştirildi. Böylece emekli milletvekili aylıklarında 708 lira artış yapıldı.

Reklam

Aynı düzenleme kapsamında; emeklik hakkı elde edemeden süresi dolan eski milletvekillerinin Sosyal Güvenlik primlerinin (sigortalı payı dahil) dört yıl süreyle TBMM tarafından ödenmesi de kabul edildi.

Erken seçim kararıyla, iki yıl daha milletvekilliği yapmayı planlayan 169 vekil, hem maaş hem de emeklilik şansını kaybetmişti.

Reklam

Bunlardan 93’ü AKP, 36’sı CHP, 35’i HDP, 5’i ise MHP’li.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan maaşı: 21 bin 740 lira

‘Erken seçim’ kararıyla: 169 vekil emeklilik hakkını kaybetti

Üç parti ‘el ele’ uzlaştı: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar

CHP teklif etti, AKP ve MHP reddetti: Emekliye üç asgari ücret ikramiye verelim

‘İtibardan tasarruf’ yok: Erdoğan’ın brüt maaşı yüzde 10.7 oranında arttı

Şükür’ün ’emekli maaşı’nı soran CHP’li vekile yanıt: Eski üyelerin haklarına sahip

‘Akgezenler’: TBMM’de 10 bin lira maaş alan 100 ‘işsiz’ memur var

Adana’da facia yaşanırken Meclis’te bazı vekillere zam yapılmış!

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...