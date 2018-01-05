Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş belediye başkanlığından uzaklaştırılan Murat Hazinedar’a sahip çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırılan Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmış durumda. Kılıçdaroğlu, üç ismi arkasına alarak Beşiktaş belediyesi önünde partililere hitap etti. Beşiktaş […]