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Yaramazlara biraz batar!

Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre geçen yıl 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Temsili fotoğraf

Hayatını kaybedenlerden 60’ı 15 yaşın altında, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 88’i mülteciydi.

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İş cinayetlerinde 230 ölümle İstanbul başı çekti. Bu kenti 93 ölümle İzmir, 88 ölümle Bursa, 79 ölümle de Antalya izledi.

İşçilerden 453’ü inşaat, 385’i tarım, 272’si de taşımacılık işkolunda çalışıyordu. Hayatını kaybedenlerin 1890’ı erkek, 116’sı da kadın.

İşçilerden 446’sı trafik/servis kazası, 347’si ezilme/göçük, 317’si yüksekten düşme, 183’ü kalp krizi/beyin kanamadı, 164’ü şiddet, 135’i de elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İSİG, metal, madencilik ve enerji işkollarında ölümlerin arttığını bildirdi.

OHAL’de iş cinayetleri: Son bir yılda 1963 işçi hayatını kaybetti, 51’i çocuktu

2016’da iş cinayetlerinde 1970 işçi hayatını kaybetti, 56’sı çocuktu


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