Önce zeytin çekirdeğinden biyo plastik şimdi de bitkisel atıktan vegan deri

Duygu Yılmaz bundan yedi yıl önce zeytin çekirdeğinden yola çıkıp girişimciliğe koyuldu. Ortaklarıyla kurduğu şirket farklı üreticilerin dikkatini çekti; çok sayıda ödül aldı, dünyanın en başarılı girişimci gençleri arasında gösterildi. Zeytin çekirdeğinden biyo plastik üretiminden sonra şimdi de bitkisel atıklardan vegan deri üretimine başladı.

Fotoğraf: magg4.com

Gazi bir polisin kızı Duygu Yılmaz. Hep başarılı bir öğrenci oldu. İTÜ’de hem kimya hem de gıda mühendisliği okudu. Sağlığına iyi geldiğini düşünerek kahvaltıda zeytin çekirdeği yutan babasından aldığı ilhamla, zeytin çekirdeğinin yararlarını araştırdı. Evinde laboratuvar kurdu.

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Kısıtlı olanaklarla zeytin çekirdeğinin içindeki antioksidan maddeyi ortaya koydu ve zeytin çekirdeğinden ‘biyo plastik’ üretti.

Yağ, mısır nişastası, saman balyası, odun yongası, yiyecek artığı, tarımsal yan ürün, pet şişe ve mikroorganizmalar gibi kaynaklardan elde edilen plastiklere biyo plastik deniyor. Ambalaj, çatal-bıçak-tabak takımı, çömlek, çim topu ve payetler gibi atılabilir ürünlerde kullanılıyorlar.

Duygu Yılmaz, iki arkadaşıyla çalışmalarını sürdürdü. İTÜ Teknokent’e ardından da Yıldız Teknokent’e taşıdı. 2017’de Vestel’le işbirliği yaptı ve ilk yatırımını Vestel Ventures’ten aldı. Antioksidan maddeden yaptığı kremle TÜBİTAK’tan ödül kazandı. BM ve UNDP tarafından, ImpactHub ortaklığıyla düzenlenen Accelerate2030 programına katıldı. Global finalist seçilip Cenevre’de biyo plastik üretimini anlattı. Ardı ardına ödüller geldi.

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Duygu ve yol arkadaşları üretimlerini geliştirdi. Türkiye’de dokuz işkadını Duygu Yılmaz’ın projelerine destek oldu.

Aldığı 4 milyon dolar yatırımla yeni işlerin de peşine düştü. Tuzla’da yeni bir araştırma geliştirme merkezini bitirmek üzere. Bu tesiste ayda 500 ton biyo plastik üretilmesi planlanıyor.

Duygu Yılmaz son dönemde vegan deri üretimine odaklandı. Bu üretimlerini Türkiye’den bir şirketle birlikte dünyanın dev markalarına sundu. Vegan deriyi bitkisel atıklardan üretiyor.

Duygu Yılmaz, “Çevre bakanı olsam önce bakış açısını değiştirmeye çalışırdım. Her yer her şey ambalaj. Bunda sadeleşmek şart” diyor.

“Beni en çok etkileyen, dünyadaki gelişmeleri iyi takip etmek ve üretmek, doğa dostu ürünler geliştirmek” diyen Duygu Yılmaz, şu anda ünlü bir markanın yaz koleksiyonuna yetişecek vegan deri üretim için çalışıyor.

Bu yeni işbirliği yaz başında duyurulacak.

Gazeteci Elif Ergu’nun Duygu Yılmaz’la yaptığı söyleşi…