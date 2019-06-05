Diken

Yaramazlara biraz batar!

Önce yumrukladı, sonra insafa geldi

Polonya’da bir kişi kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, sonradan araba çarpmasın diye kaldırıma taşıdı ve bu anlar araç kamerasına takıldı.

Polonya’da meydana gelen olayda, iki kişi yol ortasında kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri karşıdakine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen kişi baygınlık geçirdi. Yumruk atan kişi, bayılan kişiyi yolun ortasında kalmaması için kolundan tutup sürükleyerek kaldırıma çekti.

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Polisin de olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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