Önce ve sonra: Uydu görüntüsü ve fotoğraflarla ‘corona’ etkisi

Uydu görüntüleri ve farklı kaynaklardan alınan fotoğraflar, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı saran yeni tip corona virüsünün sosyal hayatta yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 172 ülkede, Aralık 2019’dan bugüne toplamda 218 bin 910 kişide virüs görüldü. Bu kişilerden 85 bin 724’ü tedavi edildi.

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Uzmanlar ise corona virüsü salgınından korunmak için en etkili yolun ‘sosyal mesafeyi artırmak’ olduğunu dile getiriyor.

Pek çok ülkede de yetkililer uzmanların uyarılarını dikkate alarak vatandaşlarından zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları için yönlendiriyor.

Dünyanın farklı noktalarından salgın başlamadan önce ve başladıktan sonra alınan görüntülerse ‘corona’nın etkisini gözler önüne seriyor.

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Görüntülerin alındığı noktalar sırasıyla şöyle:

*Singapur’la Malezya arasındaki otoyol

*Kabe, Mekke, Suudi Arabistan

*Orlando, Florida; ABD – Disney Parkı

*Necef, Irak – İmam Ali Mescidi

*Milano, İtalya – Duomo Meydanı

*Beyrut, Lübnan

*Pekin, Çin – Tiananmen Meydanı

*Wuhan, Çin – Huoşenşan Hastanesi

*Erbil, Irak – Erbil Kalesi

*Tokyo, Japonya – Disneyland

*Necef, Irak, havalimanı

*Kum, İran – Hazret-i Fatıma Masume Türbesi

*Prag, Çekya – Şarl Köprüsü

*Tahran, İran – havalimanı

*Orlando, Florida, ABD – Disney Parkı

*Wuhan, Çin – Toll Plaza

*Orlando, Florida, ABD – Disney Parkı

*Wuhan, Çin – havalimanı