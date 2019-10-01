Önce otomobil çarptı sonra üzerinden kamyonet geçti

Antalya’nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken önce otomobilin çarptığı ardından yerde yatarken üzerinden kamyonetin geçtiği 87 yaşındaki Ahmet Ural yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçtı.

Fotoğraf: yenialanya.com

Dün akşam Alanya’ya bağlı Avsallar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli astsubay Ahmet Ural’a, Ş.D.’nin kullandığı 07 VZ 769 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Ural’ın üzerinden, yerde yatarken, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyonet geçti.

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Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ural’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Ural’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, sürücü Ş.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanıklarının, Ural’ın üzerinden geçtiğini belirttiği kamyonet sürücüsünün belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.