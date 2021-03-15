Önce nisan sonra sonbahar denmişti: Yerli aşı yıl sonuna kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yerli aşının nisan ayında devreye gireceği söylenmiş, sonra bu sonbahara çekilmişti.

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‘Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı’na katılan Varank, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu: “Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi ’VLP’ dediğimiz ’virüs benzeri parçacıklar’ aşı adayı, şu anda dünyada sadece iki ülke bu aşıyı çalışıyor. Üç aşı adayımız TİTCK’a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

Önce nisan sonra sonbahar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında bir açılışta yaptığı konuşma sırasında “En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” demişti.

Bakan Koca da aynı dönemde yerli aşının nisanda devreye gireceğini, bu yüzden aşı alımlarında nisana kadar dozları sağlayabilecek şirketlerle görüştüklerini ifade etmişti.

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Koca daha sonra şubat ayındaki bir mülakatta yerli aşının, sonbaharda elimizde olacağını düşündüğünü dile getirmişti.