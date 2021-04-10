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Yaramazlara biraz batar!

Önce Mudanya, şimdi de Kastamonu: CHP’nin afişi yine toplatıldı

Kastamonu valiliği, kentte iki reklam panosuna CHP’nin astırdığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin kaldırıldığını duyurdu.

Kaldırılmadan önce CHP’liler afişin önünde fotoğraf çektirdi.

CHP, eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı.

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Valiliğin yazılı açıklamasında, CHP’nin iki reklam panosuna “128 milyar dolar nerede” yazılı afiş astığı belirtilerek afişlerin suç teşkil ettiği savunuldu.

Açıklamada, başsavcılığın el koyma kararı vermesi üzerine afişlerin güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi. İlgililer hakkında da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan işlem başlatıldığı dile getirildi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de valiliğin açıklaması üzerine, Twitter hesabından, dört polisin imzasının bulunduğu bir tutanak paylaştı. CHP’li yönetici, valiliğin açıklamasının eksik ve hatalı olduğunu kaydetti.

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Bursa’da CHP’li Mudanya belediyesinin aynı içerikteki afişi de dün savcılık talimatıyla kaldırılmıştı.

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