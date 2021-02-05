Önce Mersin, şimdi Konya: 35 doz aşı kayboldu, ikisi Covid-19 aşısıydı

Konya’daki bir aile sağlığı merkezinde iki doz Covid-19 aşısı kayboldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Taşkent İlçe Devlet Hastanesi’ne gönderilen aşılar, daha iyi muhafaza edilmesi adına alt kattaki aile sağlığı merkezinin dolaplarına kondu.
Ancak kilitli dolaplarda 19 Ocak’taki kontrolde, iki doz Covid-19 aşısının izine rastlanmadı.
Merkezdeki diğer dolaplarda bulunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.
Hastane yönetimi ve sorumlu doktor, cumhuriyet başsavcılığına başvurdu. İl sağlık müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.