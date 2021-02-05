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Yaramazlara biraz batar!

Önce Mersin, şimdi Konya: 35 doz aşı kayboldu, ikisi Covid-19 aşısıydı

Konya’daki bir aile sağlığı merkezinde iki doz Covid-19 aşısı kayboldu.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı tarafından Taşkent İlçe Devlet Hastanesi’ne gönderilen aşılar, daha iyi muhafaza edilmesi adına alt kattaki aile sağlığı merkezinin dolaplarına kondu.

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Ancak kilitli dolaplarda 19 Ocak’taki kontrolde, iki doz Covid-19 aşısının izine rastlanmadı.

Merkezdeki diğer dolaplarda bulunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.

Hastane yönetimi ve sorumlu doktor, cumhuriyet başsavcılığına başvurdu. İl sağlık müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. 

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