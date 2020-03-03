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Yaramazlara biraz batar!

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

Elazığ’da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşı M.E.’yi dövüp olay yerinden kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Olay, pazar günü, kent merkezindeki Yeni Mahalle’de yaşandı. Kimliği belirsiz kişi, önce Bölge Sokak’ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırdı. Şüpheli, B.A.’yı yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.’yi dövere olay yerinden kaçtı. 

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Sağlık görevlileri B.A. ile M.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. 

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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