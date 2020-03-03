Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin İdlib vilayetinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan ve Türkiye destekli silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümet güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olan stratejik önemi yüksek Serakib (Sarakib) kasabasına girdiğini açıkladı.