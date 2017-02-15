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Yaramazlara biraz batar!

Önce idman, sonra ‘KAP’: Igor Tudor sezonun kalanında 400 bin, gelecek sezon 1 milyon avro alacak 

Galatasaray, sezona Karabükspor’da başlayan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Tudor’un 2016/17 sezonun kalan bölümü için 400 bin avro,  2017-18 sezonunda ise 1 milyon avro sabit ücret alacağı belirtildi.

Buna ek olarak, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanması halinde 200 bin avro, ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde 100 bin avro ve 2017/18 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde 50 bin avro prim ödenecek.

Ayrıca 39 yaşındaki teknik direktörün eski kulübüyle olan sözleşmesine istinaden Karabükspor’a 150 bin avro fesih bedeli ödeneceği kaydedildi.

İlk idmana çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle bir araya gelen Tudor, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Hırvat teknik direktör için yarın saat 15.00’te imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

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