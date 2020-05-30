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Yaramazlara biraz batar!

Önce ‘HES kodu’, sonra bilet: Çocuklara da velileriyle seyahat izni

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması’ konulu genelge gönderdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Genelgeyle, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

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Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak’taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 00:00’da sonlandırılacak. Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, mobil Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.

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