Önce cumaya, sonra Erbakan’ın kabrine: Karamollaoğlu seçim çalışmalarını başlattı

Saadet Partisi’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu, bugün seçim çalışmalarına başladı.

İmza toplayarak aday olan Karamollaoğlu, cuma namazının Eyüp Sultan Camii’nde kılmasının ardından Eyüp Sultan’ın kabrini ziyaret etti.

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Eyüp Sultan’ın bir özelliği olduğunu, İstanbul’un fethinden sonra bu makamın ihya edildiğini ifade eden Karamollaoğlu, “İstanbul’un fethi için yıllarca önce Peygamber efendimizin ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor” dedi.

SP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim memleketimiz için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hakk’ın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik.”

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OHAL’in kanunların geçici bir zaman rafa kalkması anlamına geldiğini, bunun süreklilik arz etmesi halinde kanunsuzluk olacağını ifade eden Karamollaoğlu, seçilirse ilk iş olarak OHAL’i kaldıracaklarını kaydetti.

Erbakan’a dua

Karamollaoğlu açıklamanın ardından ‘Bilge başkan, Temel başkan’ ve ‘İşte ordu işte komutan’ sloganları eşliğinde Zeytinburnu’na yola çıktı.

SP lideri, burada milli görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrinde partililerle dua etti.

‘Kızım sana Allah akıl versin’

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden Karamollaoğlu, burada dua ederken darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz’ın tepkisiyle karşılaştı.

Esma Yılmaz, Karamollaoğlu’na “Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor” diye seslendi.

Karamollaoğlu, Yılmaz’ın yanına gitti. Kadının tepkisi devam etti. Karamollaoğlu’nun “Kızım sana Allah akıl fikir versin” dediği kadın bazı kişiler tarafından uzaklaştırıldı.

Karamollaoğlu daha sonra “İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok” dedi.

Esra Yılmaz ise “Bana ‘Provokasyon yapmaya mı geldin?’ diyorlar” diyerek amacının provokasyon olmadığını söyledi.