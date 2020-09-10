Önce ‘corona’ sonra immün yetmezliği teşhisi konan 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Konya’da Covid-19’a yakalanan, ardından immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf stajyer öğrenci 23 yaşındaki Merve Mercan, 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mercan, 45 gün önce testi pozitif çıkınca, stajyer olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinin beşinci gününde immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mercan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

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‘En acı kaybımız’

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Mercan’ın aldığı yüksek puanlar nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını belirterek şunları söyledi:

”Acımız çok büyük, tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve’mizi kaybettik. 45 gün önce Covid-19 pozitif olarak hastanemize yatırmıştık. Yatışından beş gün sonra kendisinde immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve’miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve’miz oldu.”

‘Virüs taşıyan hastalarla teması yoktu’

Tıp fakültesindeki öğrencilerin virüslü hastalarla temasının olmadığını vurgulayan Selvi şöyle devam etti: ”Bilindiği gibi bir süredir öğrencileri kliniklere kabul etmiyoruz, pratik uygulamaları yapmıyoruz. Online eğitim veriyoruz. Ancak kızımız intörnlüğünün ilk dönemlerinde dahiliye kliniğinde çalışıyordu. Bu süreçte öğrencilerimizin Covidli hastalara müdahaleleri, onlarla karşılaşmaları zaten yasak. Onlara, tedavi ettirmiyoruz. Onları korumak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Bazı sosyal medyada konuşulan konular bizi üzüyor. “