Önce annesini rehin aldı, sonra çenesine silah dayadı; özel harekat tarafından ikna edildi

Antalya’da, kumar borcu yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Ş.Ç. (46), pompalı tüfekle annesini rehin alıp sonra da intihar edeceğini söyledi. Ş.Ç. özel harekat polisleri tarafından vazgeçirildi.

Fotoğraf: DHA

Bir süre önce eşinden ayrılıp, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde, dört katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan anne ve babasının yanına yeleşen Ş.Ç., dün akşam saatlerinde ailesiyle otururken, eline pompalı tüfeğini alarak babasını evden çıkardı. Annesini rehin alan Ş.Ç., bir süre sonra annesini de dışarı çıkardı. Silahla odasına giden Ş.Ç., kilitlediği kapının arkasına koltuklarla barikat kurdu.

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Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 150 bin lira kumar borcu olduğu belirtilen Ş.Ç.’nin, “İntihar edeceğim” diyerek kapıyı açmaması üzerine eve özel harekat polisleri çağrıldı. Eve giren ekipler, tüfeği çenesinin altına dayayan Ş.Ç.’yi dört saatlik çabaları sonucunda ikna etti. İntihardan vazgeçirilerek silahını teslim eden Ş.Ç.’nin benzer eyleme geçen sene de kalkıştığı öğrenildi.

Ş.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.