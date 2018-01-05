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Yaramazlara biraz batar!

Onca çabaya rağmen: İmam hatip kontenjanlarının yüzde 69’u boş kaldı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgiyi artırmak için yaptığı yoğun çalışmalara ve sağlanan tüm fiziki imkanlara rağmen imam hatip kontenjanlarının yüzde 69’u boş kaldı.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.

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MEB’in verdiği rakamlara göre, fen liselerinin kontenjanında hiç boş yer kalmazken, anadolu liselerinin kontenjanında yüzde 1.7, mesleki ve teknik anadolu liselerinin kontenjanında yüzde 45, anadolu imam hatip liselerinin kontenjanında ise yüzde 69’u boş kaldı.

MEB’in yanıtında Fen Lisesi’ne 33 bin 810 (kontenjanı 33 bin 810), Anadolu Lisesi’ne 341 bin 771 (kontenjanı 347 bin 500), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 367 bin 259 (666 bin 259), Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ise 60 bin 908 (kontenjanı 194 bin 674) öğrenci yerleşti.

MEB’in yanıtında TEOG’da toplamda 1 milyon 125 bin 60 öğrencinin 84 bin 326’sının Açıköğretim kurumlarına yerleştiği ifade edilirken, diğer programlara yerleşen öğrenci sayıları ise şöyle sıralandı:

Çok Programlı Anadolu Lisesi: 39 bin 981

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi: bin 505

İmam Hatip Lisesi: 98 bin 629

Mesleki Eğitim Merkezi: 17 bin 525

Sosyal Bilimler Lisesi: 9 bin 083

Endüstri Meslek Lisesi: 102

Yabancı uyruklular için Anadolu İmam Hatip Lisesi: 854

Çok Programlı Lise: 37

Özel Okullara yapılan kayıt: 69 bin 270

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