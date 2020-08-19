Ön otopsi raporu: Duygu Delen’in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in apartmanın dördüncü kaytından düşerek ölümüyle ilgili ön otopsi raporunda, Delen’in vücudunda düşmeye bağlı olmayan yedi-sekiz darp izi belirlendi.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

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Şule Çet davasındaki uzman

Buna göre, Şule Çet’in intihar ettiği iddialarını hazırladığı bilirkişi raporuyla çürüten adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen davasına resmi bilirkişi olarak atandı.

Ankara’da Yelken İş Merkezi’nin 20. katından atılan Şule Çet’in intihar ettiği iddia edilmişti.

Kar’ın hazırladığı bilirkişi raporu davanın seyrinin değişmesine neden olmuş, Çağatay Aksu müebbet ve Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Gaziantep başsavcılığı Duygu Delen’in ölümüyle ilgili soruşturmaya tecrübeli ikinci bir savcı daha atadı.

Dosyada gizlilik kararı devam ediyor.

Mehmet Kaplan’da darp izi yok

Duygu Delen’in ön otopsi raporunda düşmeden önce vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edildi.

Şüpheli erkek arkadaş Mehmet Kaplan’ın ifadesinde karşılıklı olarak itişip kakıştıklarını ve birbirlerini darp ettiklerini anlatmıştı.

Ancak Delen’in vücudunda darp izi belirlenirken, Kaplan’da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kaplan, bir yıl önce de alkollü ve ehliyetsiz kullandığı araçla hamile bir kadının ölümüne sebebiyet vermişti.

İki yıl hapis cezasına çarptırılan Kaplan, adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edilmişti. Ancak Kaplan’ın bu karara uymadığı anlaşıyor.

Kaplan’ın Gaziantep’in önde gelen zengin ailelerinden birine mensup olduğu belirtiliyor.

Avukat: Bağımsız inceleme istedik

Delen ailesi adına Gaziantep Barosu gönüllü olarak davayı üstlendi.

Dün baro binasında olayla ilgili basın toplantısı düzenlenirken, avukat Ömer Faruk Akan “Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Delen’in babası Bülent Delen’in ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Baba Delen, gözyaşlarına hakim olamazken “Adalet istiyorum” dedi.

Mehmet Kaplan, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlarından tutuklu bulunuyor.