Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Omzumda ikinci kırık ihtimali var’: İşini geri isteyen Saçılık ve eşine gözaltı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık bir kez daha polis saldırısına uğradı.

Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Saçılık, polis saldırısında eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Reklam

Saçılık, Twitter hesabından önceki saldırıda kırılan omzunda ikinci kırık ihtimali olduğunu yazdı.

‘Direniş daima’: Polis, işini geri isteyen Veli Saçılık’ın ampute omzunu kırdı 

İşini geri isteyen Saçılık Guardian’da: Muhalefetin sembolü olan tek kollu adam

İşini geri isteyen Veli Saçılık’a soruşturma: Bayramdan sonra tutuklanabilirim

Devletin kolunu kopardığı Veli Saçılık: Bu fotoğraftaki kadın benim annem

Yerde sürüklenen Veli Saçılık’ın annesi: Hani cennet anaların ayağının altındaydı?

Kolu ‘yetmedi’: İşini geri isteyen Veli Saçılık plastik mermi izlerini paylaştı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...