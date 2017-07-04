‘Omzumda ikinci kırık ihtimali var’: İşini geri isteyen Saçılık ve eşine gözaltı

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık bir kez daha polis saldırısına uğradı.
Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Saçılık, polis saldırısında eşiyle birlikte gözaltına alındı.
Saçılık, Twitter hesabından önceki saldırıda kırılan omzunda ikinci kırık ihtimali olduğunu yazdı.
Ben, eşim dahil beş kişi darp edilerek gözaltına alındık. Kırık omzunda ikinci kırık ihtimali var. Araç içinde yüzümüze gaz sıktılar.
— VeliSaçılık (@velisacilik) July 4, 2017