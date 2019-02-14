Ömrünü dolduran santrallere iki yıl daha izin veren ‘madde 45’ geri çekildi

Termik santrallerin gerekli filtreleme sistemlerinin tamamlamaları için iki yıl ek süre veren madde Meclis’teki torba kanundan çıkarıldı.

Yeni kanun teklifinde, kömürlü termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 sonuna kadar tanınan süre 2021’e uzatılmıştı.

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Pusula’dan Cüneyt Özfidan’a konuşan AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, sektör yetkililerinin filtre ve baca gazı arıtma sistemlerinin tamamlayamadıkları için ek süre talep ettiklerini, bu nedenle de kendi gündemlerine alındığını dile getirdi.

AKP’li vekil, şunları söyledi: “Ancak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 45’inci madde şu anda geri çekildi. Yani sektörün talep ettiği iki yıl ek süre geri çekilmiş oldu. Bundan sonra eksikleri olan santraller bu eksiklikleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlamak zorunda. Santrallerin özelleştirildiği 2013 yılında geçerli olan sözleşme geçerliliğini koruyor.”

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Maddeye karşı imza toplayanlar, maddenin yasalaşması halinde santrallerden çıkan gazlar sonucunda yılda 1100 erken ölüm görüleceğini, 1500 kişinin hastanelik olacağını, 800 kronik bronşit vakasına rastlanacağını ve her gün 170 çocuğun astım atağı geçireceğini duyurmuştu.