Ömer Üründül’den yine ‘ufuk açan’ bir analiz: Galatasaray-Beşiktaş derbisi bana göre üç ihtimalli bir maç

Klişeleşen yorumları ‘caps’lere konu olan spor yazarı Ömer Üründül, 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin üç ihtimale de açık bir maç olduğunu söyledi.

‘Bana göre üç neticeli bir derbi’

A Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede, “Beşiktaş’ın şu anda bütün hedefi derbi” diyen Üründül, şöyle devam etti: “Derbi berabere bile bitse Beşiktaş yoluna çok emin adımlarla devam eder. Kazanırsa da lig şimdiden bitecek görüşündeyim. Yalnız şu var, bütün dünyada derbilerde şartlar ne olursa olsun ev sahibi seyirci ve saha avantajıyla bir adım öndedir. Daha isteyen taraf olur kendi sahasında. Galatasaray da önemli oyunculara sahip. Onun için bu derbi bana göre üç neticeli bir derbi. Galatasaray da kazanabilir. Böyle bakmak lazım.”