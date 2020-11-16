Ömer Üründül: Skor tamam ama oyun değil

36 sene sonra Rusya’yı yenmemiz tabi ki çok önemli. Ama bana göre daha da önemli olan, bu tip önemli galibiyetleri abartmadan işe objektif bakarak gelecek için dersler çıkarmaktır. Dün gece 11’e 11 oyunda rakip bizden her yönüyle çok çok üstündü. 10 kişilik takıma 6 tane pozisyon verdik, bir de gol yedik. Buna iyimser bakmak mümkün değil. Bunun yanında 10 kişilik rakip risk alırken, son 35 dakikada karşı alandaki genişlikten bir gol bulamadık. Bu da çok önemli bir rahatsızlık…
SON HABERLER
Türkiye, ‘acı reçete’ye borçlu yakalandı
Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacaklarını’ vurgulayarak duyurduğu ekonomide reform sürecine borçlu yakalandı.
‘Corona’ denetimi: 107 işyeri faaliyetten men edildi, 4 bin 922 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı tarafından, 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan ‘corona’ denetimlerinde 4 bin 922 kişiye ceza kesildi; 107 işyeri faaliyetten men edildi.
Araştırma: Dini inanç, ırktan daha büyük bir önyargı sebebi
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre din, kişisel önyargının ‘son sınırı’. Rapora göre inanç, ırk veya milliyetten çok olumsuz daha olumsuz algılara yol açabiliyor.
Vaniköy Camisi’nde yangın
İstanbul Boğazı’nı süsleyen tarihi yapılardan Vaniköy Camisi’nde yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Saldırıya karşı barikat kuran sağlıkçılar yaralıyı ölümden döndürdü: Bir tutuklama
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı.