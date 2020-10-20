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Yaramazlara biraz batar!

Ömer Taşgetiren: Ömer’in yönettiği halkın tavrının da idealize edilmesi gerek

Bizim camia, islami camia, ‘Ömer’in adaleti’ni bilir. Sık sık da ‘Ömer adaleti’ni islami yönetimlerin ideal çizgisi olarak değerlendirir. Aynı şekilde Halife Ömer’in halk denetimi karşısında nasıl hesap verdiğini de idealize eder.

O noktada ben, Ömer’in idealize edilmesi kadar Ömer’in yönettiği halkın tavrının da idealize edilmesi gerektiğinin altını çizerim.

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Halife Ömer’e “Allah’ın Kitabında bize verilen hakkı sen nasıl kısıtlarsın” diye itiraz eden Kadın olayı bilinir.

Yine “Ben yanlış yaptığımda nasıl davranırsınız?” sorusuna cemaatten birisinin “Seni kılıçlarımızla düzeltiriz” cevabının verildiği de bilinir.

“Aleyhinize bile olsa adaleti uygulamaktan vaz geçmeyin” ilkesini koyan bir dinin mensuplarının güç sahipleri ile ilişkisinde bu hassasiyeti kaybetmemesi bütün zamanların ana ilkesi olmalıdır.

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Bugün bu yapılmıyor. Olanı, olanın ölçüler dışında olduğu apaçık olsa bile meşrulaştırıcı bir dünya gerekçe üretiliyor. Hocalar üretiyor, medya üretiyor ve halk üretiyor. ‘Ölçü’nün nasıl olsa sesi çıkmıyor. ‘Ölçü’nün gündeme geleceği zaman ise çooook çok uzaklarda!

Ömer Taşgetiren’in yazısı

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