Ömer Halisdemir’in ailesi istedi, ‘CHP’liydi’ haberlerine erişim engeli geldi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden astsubay Ömer Halisdemir’in CHP’li olduğuna dair haberlerin yer aldığı internet sayfalarına erişim engeli getirilmesi kararlaştırıldı.

AA’da yer alan habere göre Halisdemir’in eşi Hatice ile babası Hasan Hüseyin, Halisdemir’in CHP’li olduğuna ilişkin haberlerin yer aldığı, başvurucuların kişilik haklarını ihlal eden nitelikte, onur ve saygınlığına yönelik rencide edici özellikte gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu belirtildi.

Başvuru dilekçesinde şöyle dendi: “Halisdemir, tıpkı İstanbul’un fethindeki Ulubatlı Hasan, Çanakkale Harbi’ndeki Seyit Onbaşı gibi tarihteki özel yerini almış ve milletimiz için ortak bir tarihi değere dönüşmüştür. Dolayısıyla şehidimizi ve ailesini bir siyasi görüşle özdeşleştirmek onun hatırasına açık bir saygısızlık teşkil ettiği gibi ailesini de rencide etmiştir. Kaldı ki haber, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.”

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, benzer içeriğe sahip 19 adrese erişimin engellenmesine karar verdi.

Halisdemir, darbe girişimi gecesi tuğgeneral Semih Terzi’yi komutanının emriyle vurduktan sonra Terzi’nin yanındaki darbeci askerler tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.