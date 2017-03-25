‘Ömer Halisdemir pastası’ yapan sanatçı: Yenmeyecek ki, şov amaçlı yaptım

Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali’nde darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden astsubay Ömer Halisdemir’in pastasını yapan Tuba Geçkil, “Bu şov amaçlı hatıra olsun diye yapıldı. Yenmeyecek ki” dedi.

Sözcü’den Deniz Ayas’ın haberine göre, tepkilere yol açtığı söylenen Ömer Halisdemir’in ‘pasta heykeli’ni yaratan pasta sanatçısı Geçkil eleştirilere anlam veremediğini belirterek, şunları söyledi: “Dün gazeteciler dahil birçok kişi sergiyi gezerek bol bol fotoğraf çektiler ve teşekkürlerini ilettiler. Bugün haber sitelerine ve sosyal medyaya baktığımda ise tepkilerle karşılaştım. Bunu esefle kınıyorum. Çünkü bu yenecek bir pasta değildi. Bu bir maket pastadır. Yenilmeyecek ki… Bunları sadece şov amaçlı yaptım.”

Darbe girişimi gecesi tuğgeneral Semih Terzi’yi komutanının emriyle vurup hayatını kaybeden astsubay Ömer Halisdemir’in pasta heykelinin hatıra kalacağını ve onu ölümsüzleştireceğini söyleyen Geçkil, “Ben pasta sanatçısı olarak sanatımı icra ettim. Farklı noktalara çekilmesini kınıyorum. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğim bir başka sergide de Mustafa Kemal Atatürk’ün pasta maketini yapacağım” diye konuştu.